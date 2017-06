Margaret Atwood wurde am 8. November 1939 im kanadischen Ottawa geboren. Sie hat ein reichhaltiges Werk vorzuweisen: Romane, Gedichte, Essays und Sachbücher und Kinderbücher.

Der Friedenspreis ist ein Preis, mit dem Persönlichkeiten aus Literatur, Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet werden, die sich in besonderer Weise dem Friedensgedanken widmen, sich für Humanität und Toleranz engagieren - und für den Erhalt unser Lebensgrundlagen einsetzen. Bei Margaret Atwood ist es das ökologische Engagement, das in ihren Büchern wie in ihrem öffentlichen Auftreten eine große Rolle spielt. In ihrer Endzeit-Trilogie, die sie zwischen 2003 und 2013 veröffentlichte, geht es um nichts weniger als um den Untergang der Zivilisation. Zuletzt erschien ihre Shakespeare-Neuinterpretation "Hexensaat" auf Deutsch.