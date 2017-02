Wie wird man einen Kandidaten los, der die eigene Partei mehr belastet als beflügelt? Die französischen Konservativen suchen gerade nach einer Lösung für diese schwierige Frage. Ihr Politiker François Fillon schien den Sieg bei der Präsidentschaftswahl schon in der Tasche zu haben. Bis herauskam, dass er seine Frau Penelope viele Jahre lang als seine Assistentin vom Parlament bezahlen ließ, Spuren ihrer Arbeit aber leider nicht auffindbar sind.

Seit zehn Tagen hält dieses Penelope-Gate Frankreich in Atem. Rein sachlich geht es um die mutmaßliche Hinterziehung von Steuergeldern. Doch politisch steht mehr auf dem Spiel: Das Schicksal der konservativen Partei "Die Republikaner", das Kräfteverhältnis zwischen Links, Rechts und extrem Rechts, und die Frage, ob Frankreich der nächste Dominostein ist, der ins Lager der Populisten fällt.

Fillon hat den Vorwurf, öffentliche Gelder durch die fiktive Beschäftigung seiner Frau missbraucht zu haben, bislang nicht entkräftet. Dafür tritt er zunehmend aggressiv auf, bezeichnet seine Kritiker als "Meute". Er verliert die Nerven, und seine Partei verliert das Vertrauen in ihn. Sogar die Tageszeitung Le Figaro, Leib- und Magenblatt der Konservativen, hat Fillon die Gefolgschaft aufgekündigt und spricht von "irreversiblem Schaden", den dessen Affäre angerichtet habe. Übrigens wurde der Verleger des Figaro, der konservative Senator Serge Dassault, soeben zu zwei Millionen Euro Geldstrafe und fünf Jahren Verlust des passiven Wahlrechts verurteilt. Er hat jahrelang Vermögen im Ausland geparkt und Steuern hinterzogen.

Es ist einiges faul in Frankreichs politischer Klasse. 80 Prozent der Franzosen halten ihre Politiker für korrupt und nur mit den eigenen Problemen statt mit denen des Landes befasst. Dieser kollektive Vertrauensentzug hat in den vergangenen Jahren den rechtsradikalen Front National nach oben gespült. Wird die Affäre Fillon den Trend verstärken? Die Vorsitzende des Front, Marine Le Pen steckt selber bis zu den blonden Haaren in einem Finanzskandal. Sie verachtet die Europäische Union, doch deren Geld nimmt sie gerne. Zu gerne: Mehrere hunderttausend Euro aus dem Budget des Europäischen Parlaments, die für Mitarbeiter bestimmt waren, hat sie in die Parteikasse gesteckt.

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass Fillons Affäre und sein hartnäckiges Leugnen noch mehr Franzosen motivieren, aus Protest Front National zu wählen. Auf der anderen Seite des Spektrums profitiert aber auch der sozialliberale Emmanuel Macron von Penelope-Gate und der Schwäche der Konservativen. Nicht nur viele junge Franzosen halten den Gegensatz von Links und Rechts und die ganze parteipolitische Polemik für überholt. Macron gibt ihnen die Hoffnung, das optimistische, offene, moderne Frankreich könne das Ancien Régime abschütteln.

Doch sichere Prognosen wagt niemand mehr. In Frankreichs Politik geht es so stürmisch zu wie an der bretonischen Küste bei einer Springflut. Die Strömungen ändern sich blitzschnell. Sogar die bereits abgeschriebenen Sozialisten kommen aktuell wieder ein wenig aus ihrem tiefen Tal hervor.

Die Konservativen müssen, wollen sie nicht abgeschlagen werden, Fillon so schnell wie möglich zum Rücktritt bewegen. Die Granden der Partei sind ängstlich, keiner traut sich, dem Kandidaten die Botschaft zu überbringen, dass seine Zeit abgelaufen ist. Sie versuchen es mit Zermürbung. Am Wochenende kehren die Abgeordneten in die Wahlkreise zurück, dort wird ihnen von der empörten Basis ordentlich der Kopf gewaschen werden.

Die putschbereiten Spitzenleute der Partei hoffen, dass Fillon ein Einsehen haben wird, wenn die frustrierten Parlamentarier die Wut der Basis nach Paris tragen. Selbst wenn das so aufgeht, muss ein neuer Kandidat in einer Vorwahl gefunden werden. Denn der Vorstand der Partei ist zu zerstritten, um sich einvernehmlich auf eine Alternative zu einigen. Frankreichs Konservative werden noch eine ganze Weile mit ihren internen Querelen beschäftigt sein – sehr zur Freude von Macron und Le Pen.