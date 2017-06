Altbundeskanzler Helmut Kohl ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren. Helmut Kohl war von 1982 bis 1998 deutscher Bundeskanzler, als sein größtes Verdienst gilt sein Einsatz für die deutsche Einheit. Mit mindestens ebensoviel Leidenschaft setzte er sich für das Zusammenwachsen Europas ein. EU-Kommissionspräsident Juncker würdigte Kohl als "großen Europäer".

Auf Twitter bestätigte die CDU den Tod Kohls.

Flaggen auf Halbmast

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker würdigte als einer der Ersten Helmut Kohl: "Helmut Kohl war ein großer Europäer und ein sehr guter Freund", teilte Juncker am Freitagabend mit. "Ohne Helmut Kohl gäbe es den Euro nicht." Nur drei Menschen, Jean Monnet, Jacques Delors und Helmut Kohl hätten für ihre Verdienste für die europäische Zusammenarbeit die Ehrenbürgerschaft Europas erhalten, sagte Juncker. Das mache den Verlust umso größer – politisch wie menschlich. Juncker: "In Gedenken an Helmut Kohl habe ich deshalb die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen lassen."

Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel würdigte Kohl. "Er war ein großer Staatsmann, ein großer deutscher Politiker und vor allem ein großer Europäer, der sehr viel dafür getan hat, dass nicht nur die Deutsche Einheit gekommen ist, sondern auch dass Europa zusammengewachsen ist." Das sei Kohls großes Vermächtnis, erklärte Gabriel. "Es ist ein wirklich großer Deutscher gestorben."

16 Jahre an der Macht

Kein Bundeskanzler war länger im Amt als Helmut Kohl. 16 Jahre währte seine Regentschaft – von 1982 bis 1998. In die Geschichte aber ging der promovierte Historiker vor allem als Kanzler der deutschen Einheit ein. Kohl gestaltete die Wiedervereinigung 1989/90 entscheidend mit.

Im Zuge der CDU-Spendenaffäre, in der er sich weigerte, die Namen von Spendern zu nennen, kam es zu einem schweren Zerwürfnis zwischen ihm und seiner Partei. Kohl verlor den Ehrenvorsitz.

Geboren wurde Helmut Kohl am 03. April 1930 in Ludwigshafen am Rhein. Nach seinem Abitur studierte er in Frankfurt am Main und Heidelberg Rechtswissenschaften und Geschichte.

Seit 1946 Mitglied der CDU

Schon als Schüler war Kohl 1946 der CDU beigetreten. In den 1970er-Jahren war Kohl einer der jüngsten Spitzenpolitiker der CDU. Von 1969 bis 1976 war er Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz.

1960 heiratete Kohl die Diplomdolmetscherin Hannelore Renner. Kohls erste Ehefrau litt seit 1993 an einer Lichtallergie und beging im Juli 2001 mit einer Überdosis Tabletten Suizid. Die beiden Söhne Walter und Peter wurden 1963 und 1965 geboren.

Im Jahr 2008 heiratete Kohl Maike Richter. Sie war in den 1990er-Jahren Beamtin in der Wirtschaftsabteilung des Kanzleramtes unter Kohl.

2008 erlitt der Altkanzler bei einem Sturz nach einer Knie-Operation ein Schädel-Hirn-Trauma. Seither war er auf einen Rollstuhl angewiesen und konnte nur noch mit Mühe sprechen. Er trat danach nur noch selten öffentlichen auf. Zuletzt hatte er im November 2014 in Frankfurt am Main mit Hilfe seiner Frau Maike Kohl-Richter sein Buch "Aus Sorge um Europa" vorgestellt.

