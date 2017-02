Kanzleramt Bund und Länder beraten über schnellere Abschiebungen

Das Bundeskanzleramt in Berlin. (imago/Ralph Peters)

Bundeskanzlerin Merkel hat in Berlin mit den Ministerpräsidenten der Länder über schnellere und konsequentere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber beraten.

Für den Abend war eine Pressekonferenz angekündigt. Die Bundesregierung hatte eine Beschlussvorlage in das Treffen eingebracht. Darin werden unter anderem Ausreisezentren vorgeschlagen. Zudem will der Bund prüfen, inwieweit er Vollzugszuständigkeiten von den Ländern übernehmen kann.



Zustimmung von den Ländern kam schon vor Beginn der Beratungen. Der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern und SPD-Politiker Sellering sagte, Menschen ohne Bleibeperspektive sollten bereits nach wenigen Wochen in ihre Heimat zurückgeführt werden.