Die CDU hat dem neuen SPD-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten der SPD, Schulz, vorgeworfen, sich nicht konkret zu Inhalten zu äußern.

Generalsekretär Tauber sagte in Berlin, die SPD arbeite sich noch immer an der Vergangenheit ab und hadere mit der erfolgreichen Agenda 2010. Der Vorsitzende der FDP, Lindner, kritisierte Schulz' ablehnende Haltung zu Steuersenkungen.



Gratulationen bekam der Sozialdemkrat von den Grünen. Die Spitzenkandidaten Göring-Eckardt und Özdemir erklärten, sie freuten sich darauf, gemeinsam mit ihm für ein weltoffenes und solidarisches Deutschland in einem vereinten Europa einzustehen.



Schulz war am Nachmittag auf einem SPD-Sonderparteitag einstimmig zum Parteivorsitzenden gewählt und anschließend als Kanzlerkandidat bestätigt worden.