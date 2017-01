Es ist faszinierend, wie eine einzelne Entscheidung, einsam und nach Monaten der Selbstqual von Sigmar Gabriel getroffen, die gesamte deutsche Politik durcheinanderwirbelt. Wie sie einer mausetod geglaubten Partei wieder Hoffnung und Leben einhaucht. Wie sie die Ausgangslage für den Wahlkampf, dessen Drehbuch und Verlauf vermeintlich schon feststanden, plötzlich verändert – und für Spannung sorgt.



Lange sah es aus, als würde die SPD als verzagter Verein ohne Glauben an sich selbst ins Rennen gehen, chancenlos, gelähmt von einem Vorsitzenden, dessen Image unwiederbringlich beschädigt und dessen Vertrauen in den eigenen Reihen aufgebraucht war.

Dass Gabriel nun freiwillig auf die Kandidatur verzichtet, um Platz für einen anderen zu machen, der größere Erfolgschancen für die Partei verspricht, ist bemerkenswert. Dass die Kommunikation des Rückzugs etwas merkwürdig war, geschenkt. Diese Stilkritik wirkt im Vergleich zur Größe seiner Entscheidung ziemlich kleingeistig – und beweist wiederum, dass Gabriel von vielen Parteifreunden und Journalisten keine Chance auf eine Neubewertung bekommen hätte.

Aufschwung für die SPD

Martin Schulz dagegen strahlt jene Zuversicht und Lust zur Macht aus, nach der sich seine Partei so lange gesehnt hatte. Seit dem legendären Kanzleramtszaun-Rüttler Gerhard Schröder ist jedenfalls kein Kandidat der SPD mit größerem Selbstbewusstsein in einen Wahlkampf gezogen.

Er wolle Kanzler werden, sagt Schulz, nichts anderes. Auf dem Vizekanzlerfriedhof von Angela Merkel stünden bereits genügend Kreuze rum. Da wolle er nicht auch noch liegen.

Das mag größenwahnsinnig klingen, angesichts der bisherigen Umfragewerte seiner Partei, aber dieser Größenwahn ist immerhin ansteckend. Die ersten Zahlen der Demoskopen deuten auf eine mögliche Trendwende hin – und die Genossen wirken plötzlich wieder motiviert, raus zu gehen und für ihre Partei zu werben, nicht peinlich berührt, sondern selbstbewusst.

Das ist schön für die SPD – es ist aber auch gut für die Demokratie im Lande. Man mag von der deutschen Sozialdemokratie halten was man will: aber so lethargisch, lustlos, verzweifelt wie zuletzt hat sie niemandem genützt, selbst dem Gegner nicht. Die Parteiendemokratie lebt von der Zuversicht ihrer Teilnehmer. Nur so kann jener Wettbewerb um Kreativität und die besten Ideen entstehen, der dem tödlichen Eindruck entgegenwirkt: Die sind doch eh alle gleich!

Ein pro-europäischer Kandidat

Natürlich wird die aktuelle Euphorie bald einem kritischeren Blick weichen. Man wird Schulz beleuchten, hinterfragen. Er wird eine Vision für eine besserere, gerechtere Gesellschaft aufzeigen müssen, die ärgerlicher Weise auch noch den Praxistest bestehen sollte. Dazu war die SPD viel zu lange nicht mehr in der Lage.

Schulz muss auch zeigen, ob er mit Kritik, mit Gegenwind umgehen kann. Zu den bislang schärfsten Vorwürfen, die man dieser Tage vernehmen konnte, zählt der, dass er 22 Jahre EU-Abgeordneter war, die letzten fünf gar als Parlamentspräsident. Das würde ihn disqualifizieren. Dieser Angriff ist, mit Verlaub, absurd!

Man kann nur hoffen, dass der Kanzlerkandidat Schulz die EU, dieses auf Solidarität gründende Friedens- und Wohlstandsprojekt, auch als Kanzlerkandidat mit Leidenschaft verteidigen wird. Nichts wäre wichtiger in Zeiten, da Populisten vom rechten und linken Rand den Menschen einbläuen wollen, ihr Heil läge in der Wiederbelebung des Nationalismus.

Die derzeitige Stimmungslage gegenüber der EU, ihren Repräsentanten und Institutionen ist derart unterkomplex und demagogisch, dass ein explizit pro-europäischer Kandidat in diesem Wahlkampf eine wohltuende Alternative wäre.

Es gibt jedenfalls genügend Kandidaten – von Sahra Wagenknecht über Horst Seehofer bis zu Frauke Petry – die bereit sind, die große und richtige Idee der europäischen Integration, für ihren kurzfristigen parteipolitischen Vorteil zu zerstören.