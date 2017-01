Kanzlerkandidatur Gabriel äußert sich nicht zu neuen Spekulationen

Das Parteilogo der SPD, zum Teil von einem Vorhang verdeckt. (picture alliance / dpa - Ralf Hirschberger)

Der SPD-Vorsitzende Gabriel lehnt es weiter ab, sich zu einer möglichen Kanzlerkandidatur zu äußern.

Beim heutigen Treffen der engeren Parteiführung in Düsseldorf wird es nach seinen Angaben um die Strategie für die anstehenden Wahlen gehen. Auf den Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach der SPD-Chef bereits als Kandidat feststeht, ging Gabriel nicht ein. Zuvor hatte bereits ein Sprecher der Partei erklärt, man werde am bisherigen Zeitplan festhalten und am 29. Januar auf einer Vorstandsklausur entscheiden. Neben Gabriel ist auch der bisherige Präsident des Europaparlaments, Schulz, als Kandidat im Gespräch.