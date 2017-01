Kanzlerkandidatur Schulz will politische Neuausrichtung - Rochade der SPD-Minister

Der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel (r) und Martin Schulz (SPD) geben am 24.01.2017 in Berlin in der SPD Zentrale eine Pressekonferenz. (dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld)

Mit einer personellen Neuausrichtung hat das SPD-Präsidium am Abend die Weichen für den Bundestagswahlkampf gestellt.

Das Gremium nominierte den früheren Präsidenten des Europaparlaments, Schulz, als Kanzlerkandidaten und künftigen SPD-Chef. Amtsinhaber Gabriel wird den Parteivorsitz abgeben und vom Wirtschaftsministerium ins Außenamt wechseln, das durch die Kandidatur von Außenminister Steinmeier als Bundespräsident frei wird. Nachfolgerin Gabriels im Wirtschaftsressort soll die frühere Justizministerin Zypries werden.



Schulz sprach von einer außerordentlichen Ehre. Er nehme die Kandidatur mit Demut an. Es gehe ein tiefer Riss durch die Gesellschaft, nicht nur in Deutschland. Der Verunsicherung müsse man mit Mut und Zuversicht entgegentreten. Schulz betonte, mit ihm werde es keine Hatz gegen Minderheiten und kein - Zitat - "Bashing" gegen Europa geben. Eine funktionierende EU sei vielmehr Voraussetzung für das Wohlergehen in Deutschland.