Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hat deutliche Fortschritte bei Transparenz und Kontrolle der Kirchenfinanzen in Aussicht gestellt.

Er werde den Bischöfen einen konkreten Vorschlag in dieser Frage unterbreiten, kündigte er bei der Frühjahrsvollversammlung in Ingolstadt an. Es gebe eine gemeinsame Finanzverantwortung aller Bistümer in Deutschland. Man müsse deutlich machen, dass mit dem Geld der Gläubigen und dem Vermögen der Kirche sorgsam umgegangen werde, sagte Marx.



Hintergrund der Diskussion sind Finanzprobleme in einigen deutschen Bistümern. Anfang Februar wurde im Bistum Eichstätt ein Finanzskandal bekannt. Das Erzbistum Hamburg muss wegen Überschuldung die Zuwendungen für acht katholische Schulen streichen.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.