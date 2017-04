Bischöfe und Politiker haben an Karfreitag zum Eintreten für Religionsfreiheit aufgerufen.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Marx, sagte in einer Predigt in München, es könne keinen Frieden zwischen den Religionen geben, wenn Christen und Muslime nicht gemeinsam dafür einträten, dass alle Menschen ihren Glauben leben dürften. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks erinnerte Marx zudem an die Anschläge auf koptische Christen in Ägypten. Die Terroristen wollten bewusst die Religionen gegeneinander aufhetzen und mit ihren Anschlägen alle Friedensbemühungen untergraben. Umso wichtiger sei es jetzt, den Teufelskreis von Hass und Gewalt zu durchbrechen, sagte Marx.



Unionsfraktionschef Kauder beklagte, dass sich Terroristen oft auf die Lehren des Korans beriefen. Diesen Irrlehren müsse von den geistigen Autoritäten des Islams noch stärker widersprochen werden, sagte Kauder.



Auch bei der ökumenischen Karfreitagsprozession in Berlin wurde an verfolgte Christen weltweit erinnert. Berlins evangelischer Bischof Dröge sagte in seiner Predigt, er wünsche sich, dass die Hoffnung in den Herzen der betroffenen Christen nicht erlischt.