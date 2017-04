Bei der ökumenischen Karfreitagsprozession ist in Berlin an verfolgte Christen erinnert worden.

Berlins evangelischer Bischof Dröge sagte in seiner Predigt, er wünsche sich, dass die Hoffnung in den Herzen der von Gewalt betroffenen Christen nicht erlischt. Er erinnerte an die Anschläge auf koptische Gottesdienste am Palmsonntag in Ägypten und mahnte zum Verständnis zwischen den Religionen. Auch der katholische Erzbischof Koch sowie die Frauenrechtlerin Ates als Vertreterin der Muslime nahmen an der Veranstaltung teil.



Mehrere Hundert Menschen zogen von der St. Marienkirche am Alexanderplatz zum Französischen Dom auf dem Gendarmenmarkt.