Im Beisein zehntausender Katholiken hat Papst Franziskus am Abend in Rom die traditionelle Kreuzwegsprozession geleitet.

Angesichts der Terrorgefahr fand die Andacht vor dem erleuchteten Kolosseum unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Polizei hatte das Gelände schon am Vormittag weiträumig abgesperrt und die Besucher kontrolliert. In der Kreuzwegsprozession wird der Leidensweg von Jesus Christus bis zur Kreuzigung nachgezichnet. In den Texten zu den 14 Stationen wurde in diesem Jahr an das Schicksal von Flüchtlingen und die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert. Mit einem Gottesdienst im Petersdom hatte Papst Franziskus das Karfreitagsgedenken am Nachmittag eröffnet.



In Deutschland riefen Bischöfe und Politiker an Karfreitag zum Eintreten für Religionsfreiheit auf. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Marx, sagte in einer Predigt in München, es könne keinen Frieden zwischen den Religionen geben, wenn Christen und Muslime nicht gemeinsam dafür einträten, dass alle Menschen ihren Glauben leben dürften. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks erinnerte Marx zudem an die Anschläge auf koptische Christen in Ägypten. Die Terroristen wollten bewusst die Religionen gegeneinander aufhetzen und mit ihren Anschlägen alle Friedensbemühungen untergraben. Umso wichtiger sei es jetzt, den Teufelskreis von Hass und Gewalt zu durchbrechen, sagte Marx.



Unionsfraktionschef Kauder beklagte, dass sich Terroristen oft auf die Lehren des Korans beriefen. Diesen Irrlehren müsse von den geistigen Autoritäten des Islams noch stärker widersprochen werden, sagte Kauder.