Karl-Marx-Jubiläum Das Gespenst geht weiter um

In dieser Woche wird der 200. Geburtstag von Karl Marx begangen - ein Anlass für Anhänger und Gegner, auf die Straße zu gehen. Erkundungen in Trier, Chemnitz und an anderen Orten, wo der Philosoph und einflussreiche Theoretiker des Kommunismus bis heute seine Spuren hinterlässt.

Von Henning Hübert

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek