Karlspreis 2017 Auszeichnung geht an britischen Historiker Timothy Garton Ash

Diesjähriger Karlspreis-Träger ist der Brite Timothy Garton Ash (Federico Gambarini, dpa picture-alliance)

Der Karlspreis geht in diesem Jahr an den britischen Historiker und Publizisten Timothy Garton Ash.

Das Werk des Wissenschaftlers stoße eine vor allem in Europa notwendige Debatte über Normen und Werte an, teilte das Karlspreis-Direktorium in Aachen mit. Garton Ash biete den Populisten und Vereinfachern die Stirn und entwickle Ideen für Verhaltensmuster in einer globalisierten Welt. Der Karlspreis wird seit 1950 für besondere Verdienste um Europa verliehen. Im vergangenen Jahr war Papst Franziskus ausgezeichnet worden.