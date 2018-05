Der französische Präsident Macron hat Deutschland einen zu strikten Sparkurs und mangelnden Mut bei der Reform Europas vorgeworfen.

Die Europäer sollten das Heft des Handelns in die Hand nehmen, sagte Macron bei der Entgegennahme des Karlspreises in Aachen. Die Bundesregierung rief er zu höheren EU-Ausgaben auf und kritisierte zugleich deren, wie er sagte, "Fetischismus" für Budget- und Handelsüberschüsse. Bundeskanzlerin Merkel, die die Laudatio auf Macron gehalten hatte, ging auf die Kritikpunkte nicht direkt ein. Sie würdigte aber die Begeisterungsfähigkeit des französischen Staatschefs und sagte, bis Juni werde es gemeinsame Vorschläge für einen neuen Aufbruch in Europa geben.



Macron und Merkel zeigten sich in Aachen tief besorgt über die iranischen Raketenangriffe auf israelische Stellungen. Sie forderten die Konfliktparteien in der Region zur Besonnenheit und Deeskalation auf. Die Bundeskanzlerin sagte, es gehe wahrscheinlich um Krieg und Frieden.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.