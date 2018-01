Die 16 Richter des Bundesverfassungsgerichts haben sich einen Verhaltenskodex auferlegt.

So dürfen Geschenke und Honorare nur in sehr beschränktem Umfang angenommen werden, so dass keine Zweifel an der Unabhängigkeit der Richter aufkommen können. Außerdem wurden Regeln für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt festgelegt. Gerichtspräsident Voßkuhle hatte vor einem Jahr angekündigt, dass das Gericht einen Kodex aufstellen will. Anlass war unter anderem, dass ehemalige Verfassungsrichter Interviews zu umstrittenen Rechtsfragen gaben und Gutachteraufträge annahmen, die in der Regel gut bezahlt werden.

