Karneval Hunderttausende zu Rosenmontagszügen erwartet

Merkel als Nussknackerin: Motivwagen beim Kölner Rosenmontagsumzug. (dpa/picture alliance/Oliver Berg)

Mit den traditionellen Rosenmontagszügen erreicht der Straßenkarneval heute seinen Höhepunkt.

Dazu werden in den närrischen Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz hunderttausende Zuschauer erwartet. Traditionell nehmen die Motivwagen bei den Umzügen die Politik aufs Korn. Persiflagen soll es unter anderem auf US-Präsident Trump und den türkischen Staatschef Erdogan geben.



Die Umzüge finden in diesem Jahr unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Als Konsequenz aus dem Berliner Weihnachtsmarktanschlag gelten in mehreren Innenstädten Lkw-Fahrverbote.