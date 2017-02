Karneval in Brasilien Samba und Proteste

Karneval in Rio de Janeiro. (AFP/Engelbrecht)

In Rio de Janeiro feiern zehntausende Menschen mit bunten Umzügen den brasilianischen Karneval.

Die ersten Musik- und Tanzgruppen defilierten durch den Samba-Tempel Sambódromo. Ab Sonntagnacht treten die besten Samba-Schulen an. Umweltschützer, Frauenrechtler und Regierungsgegner nutzten die Umzüge, um gegen Staatspräsident Temer zu protestieren. Sie forderten seine Absetzung. Hintergrund sind die aktuelle Wirtschaftskrise und Korruptionsskandale in Brasilien. Außer in Rio fanden auch Umzüge in Recife und in São Paulo statt.