Karnevalsband "Querbeat" Zwischen Kamelle, Strüssje und Kölsch

170 Auftritte in weniger als zwei Monaten. Jeden Tag mindestens vier Shows, am Wochenende auch mal sieben oder acht. Die Karnevalszeit ist ein Marathon für gut gebuchte Bands: Sie fahren von Karnevalssitzung zu Karnevalssitzung. Was ist das Besondere am Kölner Sitzungskarneval?

Von Lisa Rauschenberger