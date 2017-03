Karrierehindernis Teilzeitarbeit Berufliche Sackgasse?

In Vollzeit und fest angestellt, das gilt heute als Norm für Beschäftigte. Wer da aus den verschiedensten Gründen nicht dazugehört, hat es schwer. So wie die Rückkehrer aus der Familiengründungsphase. Sie wollen oder können oft nicht anders als in Teilzeit arbeiten.

Von Henning Hübert und Daniela Wiesler