Die Kaufhauskette Karstadt macht zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder Gewinn.

Der Überschuss für das abgelaufene Geschäftsjahr betrage 1,4 Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit. Demnächst sollen wieder neue innerstädtische Kaufhäuser eröffnet werden.



Karstadt hat eine jahrelange Krise hinter sich. 2014 wurden Sanierungsmaßnahmen eingeleitet, viele Filialen mussten schließen. Seitdem wurden das Online-Geschäft ausgebaut und Flächen in den Kaufhäusern an Dritte vermietet, etwa an Lebensmittelmärkte oder Optiker-Geschäfte.

