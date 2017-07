Der Autohersteller Daimler soll sich noch vor Volkswagen wegen der mutmaßlichen Bildung eines Kartells mit einer Selbstanzeige an die Wettbewerbsbehörden gewandt haben.

Das berichten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR. Damit könne der Stuttgarter Konzern darauf hoffen, ohne Strafe davonzukommen, falls die EU-Kommission Geldbußen wegen verbotener Absprachen verhängt. Nach den EU-Bestimmungen wäre für Volkswagen allenfalls noch ein Strafnachlass in Höhe von 50 Prozent möglich, heißt es weiter.



Die EU-Kommission geht dem Verdacht illegaler Absprachen von VW, Audi, Porsche, Daimler und BMW in der Fahrzeugentwicklung nach. Sollte dies zutreffen, wäre es eines der größten Kartelle in der deutschen Wirtschaftsgeschichte.