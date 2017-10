Die EU-Kommmission prüft derzeit, ob ein Kartellverfahren gegen deutsche Autobauer eingeleitet wird.

Dabei geht es um mögliche Absprachen über Kosten von Fahrzeugteilen und um Zulieferer. In dieser Woche haben dazu Mitarbeiter der EU-Kommission die Münchner Firmenzentrale von BMW aufgesucht. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die EU-Kommission teilte mit, die Nachprüfungen in der BMW-Zentrale in München seien ein erster Schritt in den Ermittlungen. Dies bedeutete aber nicht, dass sich das Unternehmen etwas zuschulden habe kommen lassen. Der Daimler-Konzern in Stuttgart hat inzwischen bei den EU-Behörden den Status als Kronzeuge beantragt. Damit verbunden ist die Hoffnung auf eine Verringerung möglicher Strafzahlungen.