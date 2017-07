Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies fordert vom VW-Vorstand in der Kartell-Affäre eine offenere und intensivere Kommunikation mit der Öffentlichkeit.

Man müsse den Menschen mit maximaler Transparenz erklären, warum es Arbeitskreise zwischen den Autoherstellern gebe, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Es wäre ein Fehler zu glauben, das das Thema von selbst wieder versiege. Hier helfe es nur, sämtliche Karten auf den Tisch zu legen. Die Marke Volkswagen sei "total beschädigt", räumte Lies ein, der auch Mitglied im VW-Aufsichtsrat ist.



Zugleich unterstrich er, Absprachen zwischen den Herstellern könnten in vielen Fällen sinnvoll sein. Hier dürfe es keine Vorverurteilungen geben. Als Beispiel nannte der Minister eine Verständigung auf eine gemeinsame Norm für Ladestecker bei Elektroautos. Mit Blick auf die anstehende Untersuchung der Kartellvorwürfe durch die EU-Kommission erklärte der SPD-Politiker, er hoffe auf eine eindeutige Klärung der Grenze, bis zu welcher Absprachen und Arbeitskreise wettbewerbsneutral und damit noch erlaubt seien.



Lies warnte zugleich vor einem zu frühen Verbot des Verbrennungsmotors, wie es derzeit etwa in Frankreich und Großbritannien diskutiert wird. Deutsche Autohersteller arbeiteten schließlich nicht nur für lokalen Markt, sondern für den Weltmarkt. Das Problem der Emissionen könne beispielsweise auch durch die Entwicklung neuer synthetischer Kraftstoffe angegangen werden. Schließlich schnitten Elektroautos, deren Strom etwa vor allem aus Kohlekraftwerken erzeugt werde, in der Klimabilanz auch nicht besser ab als klassische Verbrennungsmotoren.



Im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks sagte Bafin-Chef Hufeld, dabei gehe es vor allem um die sogenannten ad-hoc-Mitteilungen für die Anteilseigner. Auch die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz forderte im Deutschlandfunk schnellstmögliche Aufklärung. Unter den Aktionären herrsche derzeit ein absoluter Vertrauensverlust.



VW, Audi, Daimler, BMW und Porsche wird vorgeworfen, sich seit Jahrzehnten zu geheimen Absprachen über Technik, Kosten, Zulieferer, Märkte und Strategien getroffen zu haben. Davon betroffen soll auch die Diesel-Abgasreinigung gewesen sein.