Nach den Kartellvorwürfen gegen die deutsche Autoindustrie sind in den USA und in Kanada Verbraucherklagen eingereicht worden.

Sie richten sich gegen BMW, Daimler und Volkswagen. Darin wird angeführt, dass die Kunden aufgrund der mutmaßlichen Absprachen überhöhte Preise für ihre Wagen bezahlt hätten. In der in Kanada eingereichten Klage werden Schadenersatzzahlungen in einer Gesamthöhe von umgerechnet rund 750 Millionen Euro verlangt. Eine Daimler-Sprecherin in den USA sagte, die Vorwürfe entbehrten jeder Grundlage. Man werde sich mit allen rechtlichen Mitteln dagegen wehren.



Bundesumweltministerin Hendricks räumte angesichts des Dieselabgas-Skandals und der Kartellvorwürfe gegen deutsche Autobauer Versäumnisse der Politik ein. Hendricks sagte nach einem Gespräch mit VW-Vorstandschef Müller in Wolfsburg, der Staat habe es in der Vergangenheit zu häufig an Distanz zur Automobilindustrie mangeln lassen.