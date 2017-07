Die Führung des Volkswagen-Konzerns ist sich nach eigener Darstellung keiner illegalen Kartellabsprachen bewusst.

Nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung wurde eine Erklärung verbreitet. Darin bezeichnet VW es als "weltweit üblich" und "zulässig", dass sich Autohersteller zu technischen Fragen austauschten. Davon profitierten auch die Kunden, weil innovative Lösungen so schneller verfügbar und preiswerter seien. Zum konkreten Verdacht der EU-Kommission, wonach Volkswagen mit Audi, Porsche, Daimler und BMW illegale Absprachen getroffen haben soll, äußerte sich der Wolfsburger Konzern nicht. Der Vorstand hatte den Aufsichtsrat in einer Sondersitzung über den aktuellen Stand der Kartellvorwürfe unterrichtet.



Der Vorstand hatte den Aufsichtsrat am Nachmittag über den aktuellen Stand der Kartellvorwürfe informiert. Niedersachsens Ministerpräsident Weil erklärte, Fragen seien dabei größtenteils beantwortet worden. Das Land ist größter Anteilseigner von VW.



Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Diesel-Skandal erzielte Volkswagen einen juristischen Etappensieg. Die Staatsanwaltschaft München darf Unterlagen, die sie im März bei einer von VW beauftragten Anwaltskanzlei beschlagnahmte, vorerst nicht auswerten. Das Bundesverfassungsgericht erließ eine einstweilige Anordnung. Die Unterlagen bleiben unter Verschluss, bis über eine Verfassungsbeschwerde von VW entschieden ist.