Kasachstan Neuer Anlauf für Frieden in Syrien

Vorbereitungen der Syrien-Konferenz im kasachischen Astana (AFP / Kirill Kudryavtsev)

In der kasachischen Hauptstadt Astana wird heute ein neuer Anlauf für einen Frieden in Syrien unternommen.

Dort beginnen zweitägige Verhandlungen über eine stabile Waffenruhe in dem Land. Sie wurden von Russland, der Türkei und dem Iran vermittelt und sind die ersten Beratungen zwischen Vertretern der Regierung in Damaskus und Aufständischen seit Monaten. Es nimmt auch der UNO-Sondergesandte für Syrien, de Mistura, teil. Gelingt eine dauerhafte Feuerpause, könnten im Februar in Genf unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen offizielle Friedensverhandlungen stattfinden.