Kasachstan Rebellengruppen wollen an Syrien-Gesprächen teilnehmen

In Astana finden in einer Woche Gespräche zur Befriedung der Lage in Syrien statt (picture-alliance / dpa / Marius Becker)

Die als einflussreich geltende islamistische Rebellengruppe Dschaisch al-Islam will an den Friedensgesprächen zu Syrien in Kasachstan teilnehmen.

Der Anführer der Gruppe, Allusch, sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Treffen solle dazu dienen, das Blutvergießen zu stoppen. Die Gespräche sollen am 23. Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden. Initiiert wurden sie von Russland, der Türkei und dem Iran. Formelle Friedensverhandlungen für Syrien sind unter der Schirmherrschaft der UNO für den 8. Februar in Genf geplant.