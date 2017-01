Kasachstan Syrien-Friedensgespräche gehen weiter

Die Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana haben begonnen. (AFP / Kirill Kudryavtsev)

In der kasachischen Hauptstadt Astana sind die Verhandlungen über eine dauerhafte Waffenruhe in Syrien fortgesetzt worden.

Am zweiten und letzten Tag wollen die Initiatoren der Gespräche - Russland, die Türkei und der Iran - einen Mechanismus zur Überwachung der Feuerpause vorschlagen.

Gestern hatte es keine greifbaren Ergebnisse gegeben. In Astana sind auch die Vereinten Nationen, die USA und die EU vertreten. Eine stabile Waffenruhe in Syrien gilt als Voraussetzung für offizielle Friedensverhandlungen, die am 8. Februar in Genf beginnen sollen.