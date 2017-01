Kasachstan UNO hofft auf Einigung bei Syrien-Gesprächen

De Mistura (Bildmitte) mit Mitglieder der iranischen Delegation in Astana. (AFP / Kirill Kudryavtsev )

Der UNO-Sondergesandte für Syrien, de Mistura, geht davon aus, dass die Gespräche über eine neue Waffenruhe heute zu einem guten Abschluss kommen.

Die Diskussionen seien noch sehr intensiv, erklärte der Vermittler am zweiten Tag der Verhandlungen im kasachischen Astana. Die Vertreter der syrischen Regierung und verschiedener Gruppen aus dem bewaffneten Widerstand sprechen nach wie vor nicht direkt miteinander. Unterhändler der Vereinten Nationen sowie aus Russland, der Türkei und dem Iran dienen als Mittler. Auch die USA und die EU sind in Astana vertreten. Eine stabile Waffenruhe in Syrien gilt als Voraussetzung für einen weiteren Anlauf zu Friedensverhandlungen am 8. Februar in Genf.