Im indischen Teil der Kaschmir-Region sind bei einem Anschlag mutmaßlicher Islamisten vier Polizisten getötet worden.

Die Beamten seien in der Stadt Sopore bei einer Bombenexplosion ums Leben gekommen, teilten die Sicherheitsbehörden mit. Nach Medienberichten hatten islamistische Aufständische den Sprengsatz in der Nähe eines Orts deponiert, an dem die Polizisten während eines Streiks im Einsatz waren.



Seit 30 Jahren kämpfen mehrere Rebellengruppen teils für die Unabhängigkeit Kaschmirs, teils für den Anschluss der Region an Pakistan.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.