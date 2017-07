Die Entlassung von vier Soldaten aus der Kaserne im baden-württembergischen Pfullendorf wegen entwürdigender Aufnahmerituale war rechtens.

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen wies die Klage der Soldaten gegen ihren Rauswurf ab. Ihr Verbleib im Dienst würde zu einer Gefährdung der militärischen Ordnung führen, hieß es in der Begründung. Durch Aufnahmerituale könnten eingeschworene Zirkel in der Truppe entstehen, die die Einsatzbereitschaft schwächten. Es müsse dem Dienstherrn freistehen, einer solchen Disziplinlosigkeit entgegenzuwirken. Gegen das Urteil ist Berufung möglich.



Die Soldaten waren an nachgespielten Gefangennahmen beteiligt, bei denen Kameraden in herabwürdigender Weise behandelt wurden. Zudem sollen sie an quälerischen Aufnahmeritualen mitgewirkt haben.