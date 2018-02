Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die Entlassung von Bundeswehrsoldaten der Pfullendorfer Stauffer-Kaserne wegen ihrer Mitwirkung an demütigenden Aufnahme-Ritualen für rechtens erklärt.

Jeder Spaß ende dort, wo er die Würde, die Ehre und die körperliche Unversehrtheit eines Kameraden verletze, heißt es in der Urteilsbegründung des VGH in Mannheim. Selbst geschaffene bundeswehrinterne Aufnahme-Rituale trügen die generelle Gefahr eines Ausartens in sich. Das Gericht wies damit die Anträge von drei Soldaten zurück, ihre Entlassung rückgängig zu machen. Sie waren Anfang 2017 aus der Truppe ausgeschlossen worden, da sie an Aufnahme-Ritualen beteiligt waren, in denen Rekruten misshandelt wurden.

