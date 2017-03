Die hessischen Behörden haben erstmals einen islamischen Kultur-Verein verboten, der als Treffpunkt für Salafisten galt.

Landesinnenminister Beuth erklärte, der "Almadinah Islamischer Kulturverein e.V." fördere ein dschihadistisch-salafistisches Netzwerk und biete in der Medina-Moschee eine Plattform für den Austausch und Aufruf zu Hass und Gewalt gegen Andersdenkende. Es gehe nicht um religiösen Dialog, sondern um den Versuch, junge Menschen zu indoktrinieren, zu radikalisieren und am Ende in den Irak oder nach Syrien zu schicken. Nach sicherheitsbehördlichen Erkenntnissen sind mehrere Besucher der Medina-Moschee bereits nach Syrien ausgereist.