Die Kassenärzte fordern, dass die von der Politik geplante Ausweitung der Sprechzeiten für gesetzlich Versicherte zusätzlich bezahlt wird.

Wer mehr bestelle, müsse auch mehr zahlen, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, vor dem morgen in Erfurt beginnenden Ärztetag. Wer ernsthaft glaube, dass Ärzte und Psychotherapeuten ohne finanziellen Ausgleich fünf zusätzliche Sprechstunden ansetzen würden, der irre. Die große Koalition will die Sprechzeiten für Kassenpatienten von bisher 20 auf 25 Stunde pro Woche ausweiten.



Der Ärztetag wird unter anderem auch über eine Lockerung des Fernbehandlungsverbots beraten. Sogenannte Telemedizin, also etwa Videosprechstunden, spare Patienten Wege und Wartezeiten und entlaste die Ärzte, meinte der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Müller. Diese Art der Behandlung müsse aber für beide Seiten freiwillig bleiben.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.