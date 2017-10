Reinhold Messner, Extrembergsteiger und ehemaliger Grünenpolitiker im EU-Parlament, sieht Parallelen zwischen den katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen und Südtirol. Die Autonomie seiner Heimat könne als Vorbild dienen, sagte er im Deutschlandfunk.

Die Katalanen könnten von Südtirol, das amtlich "Autonome Provinz Bozen – Südtirol" heißt, einiges lernen, so Messner. Seit Inkrafttreten der erweiterten Autonomie im Jahr 1972 genieße Südtirol umfassende Selbstverwaltungsrechte und werde entsprechend als "autonome Provinz" behandelt. Das gelte auch für finanzielle Angelegenheiten. Einen ähnlichen Status müsse Madrid den Katalanen zugestehen. Dazu zähle auch eine gewisse Finanzautonomie. "Rom hat uns im Laufe der Jahrzehnte sehr viele Kompetenzen gegeben, Rom lässt uns einen Großteil unserer Mittel. Das ist wichtiger, als nur die ethnischen Konflikte zu schlichten", sagte Messner.



Die Unabhängigkeitsbestrebungen seien aber ein rein spanisches Problem - die EU solle sich nicht einmischen, auch nicht vermittelnd. Die Union sei noch nicht so weit, sich um regionale Probleme zu kümmern, sondern müsse sich erst einmal zusammenraufen, um Kraft nach außen zeigen zu können, so Messner. Von separatistischen Bewegungen, die in Richtung kleinteilige Nationalstaaten driften, hält der Extrembergsteiger überhaupt nichts: "Alle Gruppierungen, die die EU auflösen wollen, sind auf dem Holzweg!"