Spanien bleibt im Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens hart.

Gespräche werde es erst geben, wenn die Regionalregierung ihre Bestrebungen aufgebe, erklärte Ministerpräsident Rajoy in Madrid. Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Puigdemont, signalisierte indes Kooperationsbereitschaft. Er stehe für einen Vermittlungsprozess zur Verfügung, sagte er in einer Fernsehansprache. Allerdings sei das Ergebnis des Referendums für ihn eine Verpflichtung. Davon werde seine Regierung keinen Millimeter abrücken.



Der Europa-Abgeordnete Brok sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), eine Vermittlung funktioniere nur, wenn beide Seiten sie wollten. Der CDU-Politiker appellierte an die Katalanen, über andere Lösungen zu verhandeln als die Unabhängigkeit.

Medienberichten zufolge will das Parlament in Katalonien Anfang nächster Woche die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen.