Der wegen Rebellion angeklagte ehemalige Regierungschef von Katalonien, Puigdemont, hat in Belgien einen Rechtsanwalt engagiert, der auf Asylrecht spezialisiert ist.

Der Anwalt Bekaert erklärte allerdings in Brüssel, Puigdemont sei nicht in Belgien, um Asyl zu beantragen. In dieser Hinsicht sei noch nichts entschieden. Vielmehr sei es in dem Gespräch um die juristische Vorbereitung im Umgang mit der spanischen Zentralregierung gegangen.



Puigdemont war zusammen mit fünf Ministern der ehemaligen Regionalregierung nach Brüssel gereist, nachdem die spanische Staatsanwaltschaft Klage gegen sie erhoben hatte. Der Vorwurf lautet auf Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder. Im Falle einer Verurteilung droht ihnen bis zu 30 Jahre Haft.