Der Europaparlamentarier Brok hat Neuwahlen in Katalonien gefordert.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, man solle die Bevölkerung in einem rechtsstaatlichen Verfahren sprechen lassen. Das Unabhängigkeitsreferendum sei verfassungswidrig, weshalb die Regierung in Madrid dazu verpflichtet gewesen sei, es zu verhindern.



Brok kritisierte, dass Regionen in Spanien unterschiedliche Rechte hätten. Katalonien und das Baskenland verfügten über mehr Befugnisse als alle anderen Regionen. Gleichzeitig sei Katalonien sehr wohlhabend, aber nicht bereit, entsprechende Beiträge zu leisten.