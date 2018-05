Der neue Kandidat für das Amt des katalanischen Regionalpräsidenten - der separatistische Politiker Torra - stellt sich heute der zweiten Abstimmung.

Im ersten Durchgang am Samstag hatte er die absolute Mehrheit der Stimmen verfehlt. Im zweiten Durchgang genügt eine einfache Mehrheit. Es gilt als sicher, dass Torra gewählt wird. Zuvor hatte die linke Separatistenpartei CUP angekündigt, dass ihre vier Abgeordneten der Abstimmung heute fernbleiben. Damit dürfte Torra genügend Rückhalt haben. Insgesamt umfasst das Parlament 135 Abgeordnete.



Ursprünglich wollten die separatistischen Parteien den Politiker Puigdemont wieder zum Regionalpräsidenten wählen. Er ist aber im Ausland, weil ihm in Spanien die Verhaftung droht.



Wenn bis zum 22. Mai in Katalonien kein neuer Regionalpräsident bestimmt wird, bedeutet das Neuwahlen.

