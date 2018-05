In Barcelona ist das Regionalparlament zusammengetreten, um über die Kandidatur des separatistischen Politikers Torra für das Amt des katalanischen Regionalpräsidenten abzustimmen.

Im ersten Durchgang am Samstag hatte Torra die absolute Mehrheit der Stimmen verfehlt. Im zweiten Durchgang genügt eine einfache Mehrheit. Es gilt als relativ sicher, dass der 55-Jährige gewählt wird. Die linke Separatistenpartei CUP hat angekündigt, dass ihre vier Abgeordneten der Abstimmung heute fernbleiben. - Ursprünglich wollten die separatistischen Parteien den Politiker Puigdemont wieder zum Regionalpräsidenten wählen. Er ist aber im Exil in Belgien, weil ihm in Spanien die Verhaftung droht.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.