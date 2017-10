Der katalanische Regionalpräsident Puigdemont hat die Beschlüsse des spanischen Kabinetts zur Entmachtung seiner Regierung als Putsch bezeichnet.

In einer Fernsehansprache sagte er am Abend in Barcelona, das Vorgehen der Zentralregierung sei nicht vereinbar mit demokratischen Werten und widerspreche der Rechtsstaatlichkeit. Es handele sich um die schlimmste Attacke gegen Katalonien seit dem Ende der Diktatur Francos. Er werde weiter kämpfen, betonte Puigdemont. Er berief das Regionalparlament zu einer Sitzung ein, um eine Erwiderung an die Regierung in Madrid zu verabschieden.



In Barcelona hatten am Nachmittag fast 500-tausend Menschen für die Unabhängigkeit Kataloniens und gegen die Entscheidung aus Madrid demonstriert. Die spanische Regierung plant, die katalanische Regionalregierung abzusetzen und innerhalb von sechs Monaten Neuwahlen abzuhalten. Der bisherige Regionalpräsident Puigdemont dürfte dann nicht mehr kandidieren. Die endgültige Entscheidung trifft am kommenden Freitag der spanische Senat. Mit einer Zustimmung wird gerechnet, da die konservative Partei von Ministerpräsident Rajoy dort die Mehrheit hat.