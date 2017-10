In Katalonien verzögert sich die Erklärung des Chefs der Regionalregierung, Puigdemont, zu einer möglichen Unabhängigkeit.

Grund sind nach Angaben eines Regierungssprechers erneute Bemühungen um eine internationale Vermittlung. Dagegen bekräftigte die Zentralregierung in Madrid ihre Ablehung einer Vermittlung. Puigdemont wollte sich vor dem Regionalparlament in Barcelona zum weiteren Kurs äußern. Derweil versammelten sich vor dem Gebäude Anhänger und Gegner einer Loslösung. Um Zusammenstöße zu verhindern, verschärfte die Polizei ihre Sicherheitsvorkehrungen.



In Brüssel rief EU-Ratspräsident Tusk Katalonien auf, sich nicht von Spanien abzuspalten und die verfassungsmäßige Ordnung zu achten. Die Krise könne nur durch Dialog gelöst werden. Eine Unabhängigkeitserklärung würde nicht nur schwerwiegende Folgen für Katalonien und Spanien haben, sondern für ganz Europa, betonte Tusk.