In Barcelona sind mehrere hunderttausend Unabhängigkeitsbefürworter auf die Straße gegangen.

Die Polizei sprach von mehr als 300.000 Teilnehmern. Sie forderten die Freilassung der neun inhaftierten Separatistenführer. Zu der Demonstration hatten die Bewegungen Nationale Katalanische Versammlung und Omnium aufgerufen.



Wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien befindet sich Spanien in einer schweren politischen Krise. Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Puigdemont hält sich derzeit in Deutschland auf; er war zwischenzeitlich in Neumünster in Untersuchungshaft. Spanien versucht, eine Auslieferung wegen des Vorwurfs der Rebellion zu erreichen.

