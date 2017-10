Die Staats- und Regierungschefs der EU unterstützen offenbar den Kurs der spanischen Regierung gegenüber Katalonien.

Auf dem am Nachmittag begonnenen EU-Gipfel in Brüssel stellten sich unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron hinter die Position der Regierung in Madrid. Macron sagte, man werde eine Botschaft der Einigkeit zu dem Thema aussenden.



Die Krise um Katalonien war heute weiter eskaliert, nachdem die Regionalregierung ein zweites Ultimatum verstreichen ließ und auf ihren Unabhängigkeitsbestrebungen bestand. Der spanische Ministerpräsident Rajoy kündigte daraufhin an, den Katalanen die Autonomierechte zu entziehen. Dazu soll, wie schon mehrfach angedroht, der Artikel 155 der spanischen Verfassung aktiviert werden.



Die EU-Staats- und Regierungschefs tagen heute und morgen in Brüssel.