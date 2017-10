Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien hat Bundesaußenminister Gabriel Spanien zur Einhaltung demokratischer Prinzipien aufgerufen.

Beide Seiten müssten sich jetzt an einen Tisch setzen und reden, sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Nötig sei nun der politische Wille auf beiden Seiten. Auch der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, drängte auf Gespräche. Eskalationen könnten keine Lösung bringen, sondern nur der konstruktive Dialog auf der Basis der spanischen Verfassung. Am Mittwoch wird sich das Europäische Parlament in Straßburg in einer Dringlichkeitsdebatte mit dem Konflikt befassen.



Heute wollen in Katalonien Gewerkschaften und andere Organisationen mit einem Generalstreik gegen die Polizeigewalt während des Unabhängigkeitsreferendums protestieren. Bei dem Polizeieinsatz am Sonntag waren mehr als 800 Menschen verletzt worden.