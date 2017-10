In Spanien versammeln sich heute Gegner einer Unabhängigkeit Kataloniens zu Demonstrationen.

Unter anderem sind in Madrid sowie in der katalanischen Hauptstadt Barcelona Kundgebungen gegen eine Abspaltung der Region von Spanien geplant.



Der spanische Außenminister Dastis wies Forderungen aus Katalonien nach einer internationalen Vermittlung in dem Konflikt zurück. Die Zentralregierung in Madrid müsse den Rechtsstaat gegen eine Regionalregierung verteidigen, die einen Staatsstreich durchziehen wolle, sagte Dastis dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Kein demokratischer Staat könne einen derartigen Bruch der Verfassung hinnehmen. Man sei aber offen, über Lösungswege und Reformen zu sprechen.



Für Dienstag ist eine Sitzung des Regionalparlaments geplant. Dort könnte es zu einer Unabhängigkeitserklärung Kataloniens kommen, Regierungschef Puigdemont kündigte eine Rede an.