Der deutsch-spanische Historiker Carlos Collado Seidel hat einen sogenannten Opferdiskurs der katalanischen Separatisten kritisiert.

Die Unabhängigkeitserklärung sei ein Höhepunkt davon, so Seidel im Deutsclandfunk. Das Gefühl der Unterdrückung habe eine lange Geschichte in Katalonien, sei aber in den jüngsten 40 Jahren, in der Zeit der Demokratie in Spanien, nicht berechtigt. "Die katalanische Identität wird nicht unterdrückt", sagte Seidel.



Etwas anderes seien möglicherweise berechtigte Forderungen politischer Natur. Diese könnten aber mit dem Zentralstaat ausgehandelt werden. Die Separatisten hätten sich politisch verrannt, so Seidel. "Man ist auf einen Zug gesprungen. Man hat gesehen, dass man auf einen Abrund zusteuert. Dennoch waren die Emotionen so hochgekocht, dass man sich nicht in der Lage fühlte, von dem eingeschlagenen Weg abzuweichen", sagte der Wissenschaftler. Nach der im katalanischen Regionalparlament erklärten Unabhängigkeit zeige sich eine Ratlosigkeit. "Jetzt scheinen die Parteien erst zu realisieren, was sie angerichtet haben", sagte Seidel.



Allerdings beobachte er von beiden Seiten "eine halsstarrige Haltung", die den Konflikt aufgeschaukelt habe. "In dem Konflikt durchzieht sich seit zehn Jahren eine sich verstärkende Konfrontationshaltung. Hier hätten in der Tat schon lange politische Verhandlungen einsetzen können." So seien finanzielle Fragen zu klären mit einer Finanzverfassung für Katalonien. Im Baskenland hätten die drei Provinzen einen autonomen Finanzstatus, in Katalonien aber flössen dagegen sämtliche Steuern zunächst nach Madrid.



Der Riss durch die Gesellschaft werde schwer zu kitten sein. "Das wird viele Jahre benötigen, um diesen Konflikt wieder zu beruhigen." Mit Neuwahlen könne es aber eine neue Konstellation geben, die die Spannung herausnehmen und Gespräche möglich machen könnte.