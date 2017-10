Die Katalanen sind kein Volk im Sinne des Völkerrechts.

Dies sagte der Völkerrechtler Stefan Talmon im Deutschlandfunk. Um den Status eines Volkes zu erreichen, müssten die Katalanen zunächst von den Vereinten Nationen als ebensolches anerkannt werden. Erst dann greife das Völkerrecht, das aber keinen Rechtsanspruch auf Unabhängigkeit beinhalte. Eine eventuelle Vermittlung der Europäischen Union im Konflikt zwischen Spanien und Katalonien sieht der Jurist Talmon kritisch. Spanien sei ein demokratisch legitimierter Staat, der Katalonien bereits ein hohes Maß an Autonomie gewähre. Die Europäische Union dürfe seinem Mitglied Spanien nicht in den Rücken fallen, in dem es Katalonien als unabhängig anerkenne. Das verbiete darüberhinaus das EU-Recht.



Ein Referendum in Katalonien hatte vor einer Woche eine große Mehrheit für die Unabhängigkeit der Region von Spanien ergeben. Die Beteiligung lag aber unter 50 Prozent. Dennoch könnte Ministerpräsident Puigdemont am Dienstag die Abspaltung von Spanien verkünden. In mehreren spanischen Städten hatten gestern zehntausende Menschen für die Einheit des Landes demonstriert. Für heute Mittag ist eine weitere Kundgebung von Unabhängigkeitsgegnern in Barcelona geplant.