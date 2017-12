Spaniens König Felipe hat das neugewählte katalanische Regionalparlament aufgerufen, Konfrontationen zu vermeiden.

In seiner Weihnachtsansprache forderte Felipe die Abgeordneten auf, Probleme anzugehen, die alle Katalanen beträfen. Dabei müssten die Pluralität respektiert und verantwortungsvoll an das Wohl aller gedacht werden. Weitere Konfrontationen führten zu "Zwietracht, Unsicherheit und Entmutigung", mahnte der König.



Bei der vorgezogenen Wahl des Regionalparlaments am Donnerstag hatten die Parteien, die eine Unabhängigkeit Kataloniens befürworten, gemeinsam wieder die absolute Mehrheit erreicht. Stärkste Kraft wurde aber die Partei "Ciudadanos", die für eine Einheit Spaniens eintritt. Der Konflikt zwischen der Region und der Zentralregierung in Madrid ist nach wie vor ungelöst.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.